Ante la violencia y la inseguridad que azotan a nuestro país, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, hizo un llamado a la unidad nacional.

“Haciendo un llamado a la unidad nacional para que sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia. Con unidad nacional, desde nuestras trincheras impulsemos la educación, la igualdad, el respeto, la equidad, el civismo, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y el deporte. Juntos, con unidad nacional sigamos construyendo un mejor México”.

En el marco del desfile cívico-militar conmemorativo por el 215 aniversario del inicio de la Independencia, Trevilla pidió fortalecer la unión familiar, la participación ciudadana, nuestros principios, nuestra cultura y nuestras raíces. (Por Arturo García Caudillo)