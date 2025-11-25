Durante la glosa de salud del primer informe de Gobierno de Pablo Lemus, el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, defendió que el estado no se haya adherido al IMSS-Bienestar, al argumentar que existe plena colaboración con la federación en distintos ámbitos.

“Jalisco tiene un total de 9 convenios de colaboración. En estos convenios de colaboración se encuentran los relativos a salud mental, se encuentran los relativos a medicamentos y otros insumos para patologías de alto costo, se encuentran todos los relacionados con las tareas preventivas”.

Diputados locales cuestionaron al secretario sobre problemáticas en la atención médica en la zona Norte del estado, la ausencia de indicadores actualizados y el déficit de personal médico. En contraste, la diputada Mónica Magaña dirigió sus críticas al sistema de salud federal, señalando temas como el desabasto de medicamentos oncológicos y la falta de recursos para el sector. (Por Marck Hernández)