El Gobierno de Jalisco realizará este miércoles 26 de noviembre una nueva jornada de entrega de tarjetas del programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, dirigido a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.
La tarjeta ofrece dos modalidades de subsidio: 100 por ciento, con hasta 730 viajes anuales, y 50 por ciento, con 640 traslados.
La entrega se llevará a cabo en el Parque San Jacinto, de 9:00 a 15:00 horas.
La Secretaría del Sistema de Asistencia Social informó que únicamente deberán acudir quienes aparezcan en el listado oficial y presenten identificación vigente.
El apoyo puede utilizarse en Tren Ligero, Sitren, Mi Macro Calzada y Periférico, rutas tradicionales y sistemas de transporte en municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.
Este miércoles entregan nuevas tarjetas del programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte
