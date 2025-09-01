Tras el llamado de estudiantes inconformes con la elección del Consejo General Universitario para que CUCEI Y CUCS se sumen a un paro de labores, el Secretario General de la UdeG, Cesar Barba, los llama a dialogar de manera pacífica.

“Parece que hay algunos grupos que se están reuniendo, pidiendo hacer paros y obviamente hay otros grupos más amplios, pues solicitando que haya clases y actividades normales. Lo que yo hago es un llamado a toda la comunidad universitaria a que todo se puede dialogar”.

Luego de que los estudiantes regresaran el edificio del Centro Universitario de Ciencias Sociales que tenían tomado desde anoche, Cesar Barba sostiene que la mayoría de la UdeG trabaja con normalidad. por lo pronto a través de un comunicado, los inconformes confirman que levantan el plantón, para replegarse, reorganizarse y garantizar su seguridad. (Por Gricelda Torres Zambrano)