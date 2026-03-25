Los secretarios de Transporte, Diego Monraz, y de Hacienda estatal, Luis García, no acudieron este miércoles a la Comisión Especial para Vigilar la Mejora del Servicio de Transporte Público del Congreso local, pese a estar citados.

La coordinadora del PAN y presidenta de la comisión, Claudia Murguía, informó que las dependencias enviaron comunicaciones en las que señalaron que la información solicitada se encuentra en proceso de integración y recopilación.

“Nos informan: la Secretaría de Administración refiere que ha iniciado un proceso de coordinación con las diversas áreas operativas y dependencias usuarias para recabar los datos precisos y una vez realizado esto, mandará la información. La Secretaría de Hacienda informa que se generaron construcciones en las unidades administrativas para, de acuerdo con su competencia, cuenten con la información necesaria para estar en condiciones de proporcionar la información. La Secretaría de Transporte refiere que la información requerida se encuentra en proceso de integración”.

Ante la inasistencia, integrantes de la comisión solicitaron reprogramar la comparecencia, en la que se prevé abordar diversos temas relacionados con el servicio de transporte público. (Por Marck Hernández)