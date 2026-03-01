Durante el primero foro Nacional de Policía y Justicia Cívica, el secretario general del ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo, reconoció que gran parte de la violencia que ocurre en el municipio comienza en el hogar, por lo que existe responsabilidad en el núcleo familiar para evitar los delitos.

“Podemos hacer cosas para que nuestra sociedad tenga una descomposición, y muchas de esas conductas empiezan desde la familia y desde la familia. También tenemos que poner límites para poder transformar nuestra sociedad.” “Porque fomentar la resolución de los conflictos desde su raíz es prevenir situaciones de violencia más grandes y que pueden desembocar en una descomposición como la vemos en muchas partes de nuestro país”.

Durante el Foro Nacional de Justicia Cívica se crearon mesas de diálogo y discusión entre corporaciones de seguridad. (Por Gustavo Cárdenas)