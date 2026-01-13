A unas semanas de que inicie la revisión del T-MEC, entre los trabajadores hay confianza en la próxima ratificación del tratado comercial de América del Norte, asegura el líder de la CATEM, Pedro Haces.

“Ayer precisamente tuve una reunión sobre lo que es el T-MEC, tenemos mucha confianza en que México logre la ratificación del T-MEC, mucha confianza. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado cátedra de lo que es manejar una política de alto nivel, de altura de miras, cuidando la relación con Estados Unidos, no ha permitido un sometimiento, somos vecinos, somos socios comerciales pero la soberanía de este país se va a respetar”.

En su calidad de coordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados, Haces Barba dice estar en espera de la autorización para crear una Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC para acompañar a los representantes comerciales y al Ejecutivo en la negociación. (Por: Arturo García Caudillo)