Un análisis de Instituto Mexicano para la Competitividad revela que, pese a incidentes de ciberseguridad en al menos seis instituciones entre 2022 y 2025, cinco dependencias federales redujeron su gasto en informática en los últimos años.

Destaca la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con un recorte de 85 por ciento entre 2018 y 2025.

También disminuyeron recursos la SEP, Conagua, Pemex y la UNAM.

Especialistas advierten que los ataques podrían ser mayores a los reportados, lo que evidencia vulnerabilidades estructurales en seguridad digital.