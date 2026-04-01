Representantes de Líbano e Israel iniciarán conversaciones directas en Washington la próxima semana, en un intento por avanzar hacia una tregua en el conflicto bélico.

El diálogo, mediado por Estados Unidos, ocurre mientras continúan enfrentamientos entre el Ejército israelí y Hezbollah.

El conflicto ha dejado miles de muertos y desplazados, en un escenario aún incierto para lograr un acuerdo duradero.