Las industrias manufactureras, automotriz y alimentaria fueron las más golpeadas e inestables durante el 2025, el pronóstico no es alentador para el siguiente año, debido a factores internos y externos, así lo explicó Roberto Arechederra Pacheco, vicepresidente de la aceleradora de negocios de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

“Las actividades sobre todo lo que es la actividad de agrícola, pecuaria, esto ha generado un crecimiento importante y ha tenido un impulso o ha generado un impulso para la economía de nuestro país junto con los servicios. La actividad que se ha visto mermada es las secundarias, que en otras palabras son las manufacturas, en donde la falta de definición por parte de la estrategia interna, todo lo que comentaba de la reforma del Poder Judicial y sobre todo el tema de los aranceles”.

El pronóstico para el 2026 es que México crezca entre el 0.5 y el 1.0 por ciento, muy por debajo de lo prometido por el Gobierno Federal. (Por Gustavo Cárdenas)