El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la privación de la libertad del alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, Juan Vega Arredondo, estaría vinculada con el grupo criminal La Familia Michoacana.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el secuestro podría haber sido una acción de presión o represalia, ya que existen antecedentes de amenazas contra el edil, entre ellas, la colocación de mantas en su contra.

Ambos fueron localizados con vida tras un operativo conjunto, mientras que las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para confirmar la autoría y detener a los responsables.