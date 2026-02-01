El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las conversaciones con Irán podrían reanudarse en Pakistán en dos días.

El mandatario destacó el papel del jefe del Ejército pakistaní, Asim Munir, a quien calificó como clave en las negociaciones.

Trump señaló que existe disposición para retomar el diálogo en territorio pakistaní, en un intento por avanzar hacia un posible acuerdo tras las recientes tensiones entre ambos países.