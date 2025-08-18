La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, informa que el rezago habitacional en el país se redujo en los últimos siete años, al pasar de más de nueve millones de viviendas con deficiencias a 8.3 millones.

“Es una disminución significativa que se traduce en 5.8 millones de personas que salieron del rezago habitacional, si en condiciones, digamos, complicadas en la administración pasada por COVID y demás, esta fue la disminución, la esperanza justamente de que este dato sea mucho más importante con la gran inversión que se está haciendo en esta administración, seguramente el dato será mucho más halagador en los siguientes años”.

Para tal efecto, se prevé una inversión de un billón de pesos en el sexenio, generando 5.7 millones de empleos directos y 8.5 millones indirectos. (Por Arturo García Caudillo)