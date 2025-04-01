El arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, destacó la urgencia de atender el estado del acueducto Chapala-Guadalajara, al subrayar que la infraestructura requiere una modernización integral.

El prelado explicó que los aparatos utilizados para la potabilización del agua ya cumplieron su ciclo de servicio y son obsoletos, por lo que no solo necesitan reparación, sino reemplazo.

Asimismo, señaló que existen problemas de desperdicio de agua a lo largo del trayecto del acueducto, lo que hace aún más crítico su mantenimiento y modernización.