La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó mil 600 efectivos del Ejército Mexicano hacia el estado de Sinaloa como parte de un operativo aéreo de gran escala, en respuesta al reciente incremento de hechos violentos en la entidad y al ataque armado contra dos diputados locales en Culiacán.

El despliegue inició este jueves, mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, que trasladaron a las tropas desde distintos puntos del país hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados estratégicos dentro de la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública.