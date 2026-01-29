El gobernador Pablo Lemus Navarro exhortó a la población menor de 50 años a vacunarse contra el sarampión, ante el aumento de casos en Jalisco durante el último mes.

Señaló que hay biológicos y personal suficientes en unidades médicas y brigadas itinerantes, y pidió a alcaldes replicar el llamado.

Lemus informó que se mantiene una coordinación diaria con el secretario federal de Salud, David Kershenobich.

Jalisco encabeza los contagios en 2026 con 718 casos; en el acumulado 2025-2026 suma 1,381.

El secretario de salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que el foco en menores de 50 responde a esquemas incompletos; hay alrededor de un millón de dosis disponibles.