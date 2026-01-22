La Sedena se suma a las tareas de vacunación.
La Secretaría de Salud Jalisco anunció un operativo reforzado para que brigadistas de vacunación contra el sarampión acudan escoltados por el Ejército y corporaciones policiales, para acceder a colonias consideradas conflictivas de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque.
La alerta sanitaria se intensificó tras el registro de más de 400 casos nuevos casos en las primeras tres semanas del año y ante el riesgo de que México pierda su certificado de país libre de sarampión.
