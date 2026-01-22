Tlajomulco de Zúñiga no entregará la red de agua potable y alcantarillado al SIAPA, el organismo carece de certeza y condiciones para recibir las cuentas del municipio, declaró el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez, al detallar que esperarán el aún pendiente diagnóstico del organismo para definir un proyecto seguro de adhesión.

“El tema del SIAPA lo platicamos, estamos esperando este análisis que están haciendo para el plan de recuperación que están planteando, estamos en stand by, nosotros consideramos que no puede adherirse el municipio en esta etapa hasta que tengamos con claridad en qué situación está parado el SIAPA y qué condiciones hay para poderlo recibir. Porque si no lo que vamos a hacer es a contribuir a la afectación del propio SIAPA en lugar de al beneficio”.

Quirino Velázquez sentenció que no habrá adhesión al SIAPA mientras no se entregue un diagnóstico del organismo. (Por Gustavo Cárdenas)