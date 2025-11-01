Ante el anuncio de posibles bloqueos por parte de transportistas y productores, la Secretaría de Gobernación informó que, para avanzar en la atención de sus planteamientos y fortalecer los espacios de diálogo, estableció una mesa de trabajo a realizarse en sus instalaciones este 24 de noviembre a las 11:00 horas.

La Segob explicó que a dicha reunión asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, así como personal de la propia Secretaría de Gobernación.