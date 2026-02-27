El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, lamentó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco no haya compartido con anticipación audios en los que personas privadas de la libertad del penal de Puerto Vallarta advertían sobre un posible motín, ocurrido el pasado domingo y que derivó en la fuga de 23 internos.

“No, lamentablemente no nos compartieron esa información, ya estoy platicando con la presidenta precisamente de ese tema para en lo sucesivo cuando tengan ellos información, si es un tema que ponga en riesgo la seguridad, que nos compartan para poder anticiparnos y evitar algún hecho lamentable. El detalle es que ellos tienen sus propios protocolos y guarda la información, es lo que quiero platicar con ella, hasta qué punto pueden ellos continuar de esa manera manejando de información, en tanto pueda generar un riesgo para la población e incluso para los propios ppl, es lo que estamos viendo para poder trabajar con ellos”.

De acuerdo con lo expuesto, en los audios recibidos por la Comisión desde el sábado, algunos internos advertían sobre el motín y solicitaban auxilio. (Por Edgar Flores Maciel)