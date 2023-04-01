Chapala no registró narcobloqueos ni incendio de carros, por lo que hoy se encuentra muy cerca de alcanzar la normalidad, indica el presidente municipal, Alejandro Aguirre.

El edil afirma que no se cancelaron eventos, solo se pospuso al 14 de marzo, una boda colectiva que se realizaría este fin de semana en el malecón.

“Por fortuna habíamos terminado ya el carnaval. Hasta el momento sí había unos eventos que se pospusieron. Teníamos una boda masiva en el malecón para el día 28 aquí en el malecón de Chapala, donde el gobierno municipal ofrecía sin costo por parte del registro civil, las bodas”. (Por Gricelda Torres Zambrano)