Debido al conflicto en Medio Oriente y a solicitud de la FIFA, los jugadores de Irán que jugarán sus partidos de la primera ronda del Mundial de Futbol en Estados Unidos pernoctarán en México, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos, pero sí van a jugar los tres partidos allá. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos ‘sí, sin problema, no tenemos ningún problema’. Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos”.

En cuanto a la epidemia de Ébola en el Congo y al paso de la selección congoleña por nuestro país, Sheinbaum, agregó.

“Evidentemente si hay un problema de una enfermedad contagiosa, pues hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen que no van a contagiar en México. Y ahí el secretario de Salud, el doctor Kershenobich está muy atento”. (Por Arturo García Caudillo)