Andrés Manuel López Beltrán anunció que dejará su cargo dentro de Morena para participar en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027.

A través de una carta dirigida a Ariadna Montiel, explicó que su decisión responde al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el partido para que funcionarios que busquen candidaturas se separen de sus responsabilidades partidistas.

López Beltrán buscará la candidatura a diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco, que incluye municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante su gestión Morena alcanzó 10 millones de afiliados, de los cuales siete millones ya cuentan con credencialización.