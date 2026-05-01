Andrés Manuel López Beltrán anunció que dejará su cargo dentro de Morena para participar en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027.
A través de una carta dirigida a Ariadna Montiel, explicó que su decisión responde al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el partido para que funcionarios que busquen candidaturas se separen de sus responsabilidades partidistas.
López Beltrán buscará la candidatura a diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco, que incluye municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.
El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante su gestión Morena alcanzó 10 millones de afiliados, de los cuales siete millones ya cuentan con credencialización.
López Beltrán dejará cargo en Morena para buscar candidatura
Andrés Manuel López Beltrán anunció que dejará su cargo dentro de Morena para participar en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027.