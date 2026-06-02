La Selección Mexicana de Futbol dio a conocer su fotografía oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una sesión realizada en el Museo Nacional de Antropología.

La imagen fue capturada frente a la emblemática Piedra del Sol, símbolo que también aparece en el uniforme con el que el equipo debutará ante Sudáfrica.

En la fotografía participaron los 26 futbolistas convocados, junto con el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y Rafael Márquez.

También estuvieron presentes directivos de la Federación Mexicana de Futbol.

La selección destacó que el escenario elegido representa la historia, identidad y raíces del país, elementos que buscan acompañar al equipo en su participación mundialista como anfitrión del torneo por tercera ocasión. (Por Manuel Trujillo Soriano)