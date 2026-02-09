Se confirma la ruta de la reforma para garantizar la semana laboral de 40 horas, así lo comenta, luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya.

“En el tema de las 40 horas simplemente se ratificó el calendario, el día de mañana a las 9 de la mañana va a estar aquí el secretario del Trabajo. La comisión, en este caso son comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Trabajo va a iniciar a las 10 de la mañana y se estará dictaminando la iniciativa que ustedes ya conocen. Esto estaría pasando al Pleno hasta el día miércoles”.

De esta forma, conforme a lo programado, estaría siendo aprobada el miércoles y enseguida se enviaría a la Cámara de Diputados, donde, de acuerdo al procedimiento parlamentario, sería enviada a comisiones, para que la próxima semana pudiera ser discutida y aprobada por el Pleno. (Por Arturo García Caudillo)