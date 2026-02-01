Por el bien del municipio y sus habitantes esperemos que la nueva alcaldesa de Tequila rompa las cadenas que había con la delincuencia, dice la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“Esperemos que trabaje, que dé seguridad a las mujeres y a los hombres que viven en Tequila, a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores. Esperemos que se rompan esas cadenas que había con la delincuencia. Esperemos que ya no haya extorsión, esperemos que ya no haya amenazas, esperemos que pueda trabajar como servidora pública con la fortaleza de esas palabras, servir al público”.

Tequila, Jalisco, y todo México se merecen que quienes pagan impuestos reciban en términos recíprocos una buena administración, agrega, y por ello hace votos para que Lorena Marisol Rodríguez haga un buen trabajo. (Por Arturo García Caudillo)