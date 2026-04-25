La Secretaría de Salud Federal realiza desde hoy sábado y hasta el 2 de mayo la Semana Nacional de Vacunación 2026, con la meta de aplicar 1.7 millones de dosis.

La jornada, gratuita, busca fortalecer el Programa de Vacunación Universal y recuperar esquemas incompletos en la población e incluye biológicos como Hepatitis B, triple viral, VPH, influenza y COVID-19.

Las vacunas se aplicarán en unidades médicas y módulos en zonas concurridas, brigadas en comunidades rurales.

Además, se realizarán visitas casa por casa para revisar cartillas y completar esquemas.