Esta mañana se registró un tiroteo en un hospital ubicado en la zona de Lincoln Square, en Chicago.

De acuerdo con reportes preliminares, dos agentes habrían resultado heridos por impactos de bala, uno de ellos en estado crítico.

Al sitio acudieron patrullas y equipos del SWAT para atender la emergencia.

Las circunstancias del incidente aún no están claras, aunque versiones iniciales señalan la posible participación de una persona bajo custodia.

Autoridades mantienen la investigación en curso.