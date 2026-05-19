La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazó definitivamente el proyecto turístico “Perfect Day México”, impulsado por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, al considerar que representaba riesgos ambientales para la región.

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, informó que el megaproyecto no recibirá autorización debido al impacto que tendría sobre manglares, especies protegidas y el Sistema Arrecifal Mesoamericano.

“Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean, conste que se llevan la primicia, sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”.

La propuesta contemplaba una inversión superior a 800 millones de dólares y buscaba convertir el puerto en un centro turístico masivo para más de 21 mil cruceristas diarios.

Organizaciones ambientalistas y habitantes de la zona impulsaron una campaña digital que reunió millones de firmas contra el proyecto, argumentando afectaciones irreversibles al ecosistema y a la infraestructura local.