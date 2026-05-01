La Fiscalía de Michoacán informa la captura de Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, por su presunta relación con la célula criminal de Gerardo “N”, “El Congo”, grupo investigado por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Al informar sobre los avances de la investigación, el fiscal Carlos Torres señaló que Wendy Fabiola “N” presuntamente se encargaba de filtrar información de operativos estatales y federales.

Se señaló que al momento de la detención se incautó un teléfono celular y diversas dosis de marihuana y metanfetamina.