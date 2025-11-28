El Senado inició la recepción de solicitudes para quienes busquen encabezar la Fiscalía General de la República, trámite que podrá realizarse en su sitio web hasta el domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas.
El 2 de diciembre, la Junta de Coordinación Política verificará los expedientes y seleccionará a por lo menos diez perfiles que enviará al Pleno para su valoración.
Una vez aprobada esa lista, será remitida a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá diez días para formular una terna.
Las personas propuestas deberán comparecer y el Pleno elegirá al nuevo fiscal por mayoría calificada.
La designación quedará formalizada cuando el titular rinda protesta, proceso que se prevé concluir antes del 15 de diciembre.
Senado abre registro para aspirantes a titular de la FGR
