El Senado inició la recepción de solicitudes para quienes busquen encabezar la Fiscalía General de la República, trámite que podrá realizarse en su sitio web hasta el domingo 30 de noviembre a las 13:00 horas.

El 2 de diciembre, la Junta de Coordinación Política verificará los expedientes y seleccionará a por lo menos diez perfiles que enviará al Pleno para su valoración.

Una vez aprobada esa lista, será remitida a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá diez días para formular una terna.

Las personas propuestas deberán comparecer y el Pleno elegirá al nuevo fiscal por mayoría calificada.

La designación quedará formalizada cuando el titular rinda protesta, proceso que se prevé concluir antes del 15 de diciembre.