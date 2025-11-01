A casi un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la Fiscalía de Michoacán reportó avances, aunque reconoció que aún no se ha identificado el móvil ni al autor intelectual que ordenó el ataque.

El fiscal Carlos Torres Piña informó que el escolta prófugo es el coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de seguridad del edil, contra quien existe una orden de aprehensión.

Negó además las acusaciones de tortura hechas por Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, presunto implicado ya vinculado a proceso junto con siete escoltas acusados por omisión.

Destacó que se han realizado 274 diligencias, 146 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas de investigación.