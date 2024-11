El Senado de la República analiza la posibilidad de retrasar de dos a tres meses la elección de jueces, magistrados y ministros, así lo comenta el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

“Estamos evaluando, lo determinaríamos mañana. —O sea, ¿se abre la posibilidad? —Lo estamos evaluando. No, eso, considerarlo, lo tienes que considerar, pues es una petición del órgano electoral, tú no puedes decir se desecha y ya. Lo estamos evaluando. De hecho, buscaré a la consejera presidenta para ver si a marchas forzadas puede salir en el plazo previsto, que es lo ideal”.

Y es que el INE presentó una solicitud de aplazamiento, al considerar que no es suficiente el tiempo con el que cuenta para organizar estos comicios. Por cierto, Fernández Noroña informó que al momento van casi cuatro mil personas inscritas que buscan participar en esta elección. (Por Arturo García Caudillo)