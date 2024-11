Una mujer policía vial fue vinculada a proceso por el delito de cohecho luego que presuntamente pidió dinero a un automovilista que no contaba con seguro vehicular.

En la carpeta de investigación iniciada por el agente del ministerio público de la fiscalía anticorrupción está asentado que la policía vial Lucy Ivette “N” observó que dos conductores chocaron sus coches y se detuvo para atender el siniestro.

Ambos automovilistas se pusieron de acuerdo sobre los daños y cuando se retiró el que sí tenía seguro Lucy Ivette le pidió seis mil pesos a cambio de no llevarse su automóvil por no contar con el documento.

El conductor se negó y su auto fue remolcado al corralón, por lo que acudió a la fiscalía anticorrupción para denunciar lo ocurrido.

Como medidas cautelares le fueron dictadas algunas como acudir periódicamente al juzgado, acercarse a la víctima o salir del país. (Por José Luis Escamilla)