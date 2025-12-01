Con 35 abstenciones de la oposición y sólo cinco votos en contra, el Pleno del Senado de la República, aprobó en lo general y en lo particular, el decreto mediante el cual se impondrán aranceles a la importación de cerca de mil quinientos productos. Esta medida, dice el morenista Ricardo Sheffield, busca proteger el empleo y a las empresas nacionales.

“El Plan México plantea producir en nuestro territorio lo que hoy se está importando de esos países asiáticos y esta medida va en esa misma dirección. Tampoco es cierto que va a generar inflación porque hoy día ese diferencial de precios tan grande se lo están llevando los introductores, los importadores de esos productos y sus comercializadores en México. Entonces no habrá inflación, lo que habrá es estabilidad de precios”.

El documento pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)