El Registro Estatal de Personas Desaparecidas reporta que la entidad superó la barrera de las dieciséis mil personas no localizadas.

Tras la actualización del diez de diciembre, el registro contabiliza dieciséis mil cuarenta y un casos, manteniendo a Jalisco en el primer lugar nacional en desapariciones, con más de mil expedientes por encima del Estado de México.

La actualización coincide con el pronunciamiento del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que pidió al gobernador Pablo Lemus y a dependencias estatales apoyo con maquinaria y personal para intervenir fosas clandestinas.

El grupo demandó no invisibilizar la crisis de desapariciones ni relegar el sufrimiento de miles de familias.

Las víctimas y sus familiares exigieron que la seguridad, la vida y la dignidad humana sean prioridad por encima de eventos internacionales, como la próxima Copa Mundial de futbol. (Por Marck Hernández)