El Pleno del Senado de la República, con la mayoría de Morena y sus aliados aprobó en lo general y en lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación para el 2026 por un total de diez billones 193 mil millones de pesos. El PAN votó en contra, alegando que con esta legislación el Gobierno Federal seguirá endeudando a los mexicanos, como explica el coordinador Ricardo Anaya.

“En toda la historia del México independiente, desde 1824 hasta la fecha, la deuda total que acumuló el país fue de 10.55 billones de pesos, con lo que hoy se está aprobando, solamente durante el gobierno de Morena, de 2018 hasta el día de hoy, con lo que ustedes están aprobando, la deuda va a pasar a más de 20 billones de pesos”.

El documento pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)