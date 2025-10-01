Ante el retiro de los “Puntos Limpios” de las colonias de Guadalajara, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, declaró que

ha sido por petición de los propios tapatíos.

La alcaldesa aseguró que hay diálogo en las colonias donde las estructuras terminaron como basureros a cielo abierto.

“No tengo el número específico, lo que hemos estado haciendo, como se lo hemos compartido ya desde hace algunas semanas, es un diálogo directo con las vecinas y vecinos, y estamos viendo cómo construimos estas alternativas en torno a su comunidad, a su colonia. Entonces, donde así lo han pedido las vecinas y vecinos que se haga el retiro, se ha hecho el retiro, donde han pedido un replanteamiento, se está trabajando en un replanteamiento”.

La presidenta municipal de Guadalajara insiste en que los tapatíos deben participar en la separación de basura, y en disminuir la producción de desechos. (Por Gustavo Cárdenas)