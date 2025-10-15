El Pleno del Senado de la República aprobó con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, la reforma a la Ley de Aduanas, mediante la cual, se busca combatir el huachicol fiscal y el contrabando. Sin embargo, dice la legisladora priista Claudia Anaya, con esta nueva legislación se viola la

Constitución.

“Tal es el caso del artículo 164, que dice que el agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta por noventa días o por el plazo que resulte por las siguientes causas: encontrarse investigado penalmente o vinculado a proceso por haber participado en la comisión de delitos fiscales. A ver, encontrarse investigado o incluso vinculado, no significa que seas culpable de nada. Esto es violatorio del artículo 20 apartado B, fracción Uno de la Constitución”.

Como se modificó, se devuelve a la Cámara de diputados para sus efectos constitucionales. (Por Arturo García Caudillo)