El bloqueo que desde ayer mantienen productores del campo sobre la carretera Guadalajara–Morelia mantiene colapsada la circulación y ha dejado a cientos de personas varadas, entre ellas adultos mayores que viajaban en un camión proveniente de Tamazula.

Algunos automovilistas reportan más de 21 horas detenidos, sin posibilidad de avanzar ni tomar rutas alternas, y sin acceso a agua, alimentos o medicamentos, situación crítica especialmente para quienes padecen enfermedades como diabetes.

El delegado de Gobernación en Jalisco, Antonio Pérez, informó que se instalará una mesa de diálogo con los productores a más tardar el viernes, aunque por el momento no hay instrucciones de levantar los bloqueos, que se mantienen en la carretera a Morelia, a la altura de Acatlán de Juárez, y en la México–Morelia, cerca de la caseta de Ocotlán, entre otros puntos.