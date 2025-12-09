El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma para fortalecer el nearshoring o relocalización de empresas que buscar impulsar y potenciar políticas públicas dirigidas a aprovechar la posición geográfica de México, así como potencializar los beneficios del T-MEC.

La reforma al artículo 8 de la Ley para Impulsar el incremento sostenido de la Competitividad de la Economía Nacional fue aprobado por unanimidad y busca implementar programas y políticas del gobierno para aprovechar el contexto del fenómeno global de la relocalización de empresas extranjeras.

Precisa que esto permite que México sea destino de nuevas inversiones para beneficio de la economía.