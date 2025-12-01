El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, obsequió a los legisladores de su bancada miles de ejemplares del libro “Grandeza”, del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cada senador morenista recibió en sus oficinas 260 ejemplares de “Grandeza”, el más reciente libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los ejemplares serán repartidos entre la población como un “regalo navideño” de los senadores morenistas.