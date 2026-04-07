El pleno del Senado aprobó una reforma clave para la cobranza de los créditos fiscales, la cual busca modernizar la aplicación de garantías y eliminar rigideces administrativas que obstaculizan la defensa de los contribuyentes.

El dictamen detalla que, al terminar dicho periodo y mientras no se cubra el crédito, el importe deberá actualizarse anualmente.

La garantía deberá ampliarse para cubrir el crédito actualizado y los recargos correspondientes a los siguientes doce meses.

El documento fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.