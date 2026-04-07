El pleno del Senado aprobó una reforma clave para la cobranza de los créditos fiscales, la cual busca modernizar la aplicación de garantías y eliminar rigideces administrativas que obstaculizan la defensa de los contribuyentes.
El dictamen detalla que, al terminar dicho periodo y mientras no se cubra el crédito, el importe deberá actualizarse anualmente.
La garantía deberá ampliarse para cubrir el crédito actualizado y los recargos correspondientes a los siguientes doce meses.
El documento fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Senado aprueba reforma para modernizar cobranza de créditos fiscales
El pleno del Senado aprobó una reforma clave para la cobranza de los créditos fiscales, la cual busca modernizar la aplicación de garantías y eliminar rigideces administrativas que obstaculizan la defensa de los contribuyentes.