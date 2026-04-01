Tito Guízar fue un destacado cantante y actor mexicano, considerado pionero en la internacionalización de la música ranchera.

Conocido como “El Charro Cantor”, llevó este género a escenarios de Hollywood durante la Época de Oro del cine.

Su voz elegante y estilo refinado lo convirtieron en un referente de la canción mexicana.

Participó en numerosas películas y grabaciones, consolidando una carrera que trascendió fronteras.

Además, contribuyó a difundir la cultura musical de México en Estados Unidos, dejando un legado importante en la música tradicional.