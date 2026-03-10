El pleno del Senado aprobó la reforma presidencial que busca fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación; promover la transferencia tecnológica, el aceleramiento de otorgamiento de patentes mexicanas, así como la protección y promoción de signos distintivos, productos, servicios y patentes, así como combatir la piratería en el país.

Durante la sesión ordinaria, se avaló en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para garantizar una protección eficaz de invenciones, marcas y patentes, al igual que combatir la piratería y agilizar los trámites, a fin de fomentar la innovación y la competitividad de México.