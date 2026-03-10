El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga rechazó ser el origen del deterioro en la calidad del agua del canal de Las Pintas y señaló al SIAPA como el principal responsable de las descargas irregulares detectadas en la zona.

Tras una reunión realizada en la Secretaría General de Gobierno, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, informó que se realizaron recorridos de verificación en campo para contrastar la información técnica presentada por el organismo operador.

“Quedó claro dónde está la responsabilidad más elevada de las descargas, que tiene que ver con responsabilidades del propio SIAPA y esas están en Tlaquepaque”.

Por su parte, el director de Infraestructura Hidráulica del municipio, Héctor Gabriel Chaires Muñoz, indicó que de los diez puntos señalados por el SIAPA en su comunicado, cinco dejaron de existir desde hace años y cuatro se ubican fuera del territorio de Tlajomulco.

El ayuntamiento reiteró su disposición para continuar con los trabajos técnicos a nivel metropolitano y anunció que proyecta inversiones por mil millones de pesos durante el trienio para fortalecer la infraestructura hidráulica y de saneamiento en el municipio. (Por Edgar Flores Maciel)