Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó modificaciones para que el Congreso de la Unión cuente con las facultades para elaborar la Ley General contra el Feminicidio y con ello homologar este delito en todo el país. La coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, reconoce esta aprobación como el primer paso para hacerle justicia a quienes han sido asesinadas por el sólo hecho de ser mujeres.

“Es apenas el inicio, el inicio de una legislación integral, de una justicia más uniforme, de un Estado que responde mejor, y que está dispuesto a trabajar por cuidar y proteger la vida de las mujeres. Esta reforma es un acto de memoria, porque no podemos permitir que las víctimas se conviertan sólo en cifras. Esta iniciativa va por Debanny Escobar, por Ingrid Escamilla, por Ariadna Fernández López, por Fátima Cecilia, por Mara Fernanda Castilla, por Leslie Berlín, por Lilia Alejandra García y por miles, lamentablemente por miles de mujeres a las que se les ha arrebatado la vida”.

La minuta pasa a los diputados para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)