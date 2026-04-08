El Pleno del Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley del Trabajo mediante las cuales se complementa la reforma constitucional para que la semana laboral en México se reduzca a 40 horas. Los panistas votaron a favor, pero aseguraron que insistirán en que la jornada sea de cinco días por dos de descanso, como explica el legislador Raymundo Bolaños.

“Votaremos a favor porque reglamenta la reforma constitucional de la reducción de la jornada laboral, lo que sin duda es un avance para las personas trabajadoras. Reconocemos algunos puntos positivos, como la posibilidad de distribuir la jornada de común acuerdo entre los empleadores y los trabajadores, pero también hemos de advertir que persiste el reclamo histórico: sigue sin tenerse dos días de descanso obligatorio a la semana. Votaremos a favor de esta reforma, pero seguiremos insistiendo hasta lograr que las y los mexicanos tengan efectivamente los dos días de descanso obligatorio y derechos laborales garantizados”.

Pasa a la Cámara de Diputados para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)