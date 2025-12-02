El Pleno del Senado de la República aprobó, con la mayoría calificada de Morena, PT y Verde Ecologista, la lista de diez candidatos de la Junta de Coordinación Política para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República. Este listado lo integran personajes totalmente ligados al oficialismo, como explica la priista Claudia Anaya.

“Se abre una rápida convocatoria para que todos los paleros de Morena vengan y se inscriban y así fue. Y el día de hoy se le entrega a la Jucopo una lista de diez aspirantes sin tomar en cuenta a los coordinadores parlamentarios, se llega ya con la lista ya elaborada, y uno de los perfiles que se les coló, que es el único que se había atrevido a criticar a la presidenta de la República, fue justamente el cambio que hicieron hace unos momentos. Bueno, parece ser que en fast track cambian el procedimiento que se había establecido”.

La lista fue enviada a la presidenta de la República, quien de ahí escogerá una terna que regresará al Senado para su votación el día de mañana. (Por Arturo García Caudillo)