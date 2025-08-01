La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Uruapan, reconoce que el sector empresarial y productivo ha resentido el impacto del asesinato del alcalde Carlos Manzo, afectando principalmente al turismo y al comercio debido al temor ciudadano.
La presidenta de la Canacintra, Miriam Paola Pacheco señaló que, aunque el impacto es evidente, es prematuro ofrecer cifras o porcentajes de merma, ya que la cámara se encuentra en proceso de obtener mediciones más confiables y cercanas a la realidad.
En cuanto a las estrategias de seguridad, la líder empresarial indicó que, si bien ha habido acercamientos y disposición por parte del Gobierno Federal para implementar el Plan Michoacán, “es todavía muy rápido para evaluar resultados”.
Canacintra Uruapan reporta daños al comercio tras asesinato de Carlos Manzo
